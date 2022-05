WordPress-eigenaar neemt podcastapp Pocket Casts over - update

Automattic, het moederbedrijf van WordPress.com en Tumblr, neemt podcastapp Pocket Casts over. Het bedrijf deelt weinig details over de overname, maar onderzoekt naar eigen zeggen wel mogelijkheden voor 'diepe integraties' tussen WordPress.com en Pocket Casts.

"Als onderdeel van Automattic zal Pocket Casts je blijven voorzien van de functies die nodig zijn om van je favoriete podcasts te genieten of iets nieuws te vinden", schrijft Automattic in een blogpost. "We zullen onderzoeken of we diepe integraties kunnen ontwikkelen tussen WordPress.com en Pocket Casts, waardoor het makkelijker wordt om podcasts te verspreiden en te beluisteren."

Het was al langer bekend dat voormalig Pocket Casts-eigenaren van plan waren om de dienst te verkopen. Current schreef in januari al dat het bestuur van de app gestemd had om de app van de hand te doen. Pocket Casts zou verlies draaien; Amerikaanse mediaorganisatie NPR, die momenteel mede-eigenaar van Pocket Casts is, zou in 2020 bijvoorbeeld 800.000 dollar verlies hebben gedraaid op de dienst.

Het is niet bekend hoe Automattic de dienst in de toekomst wil monetiseren. De vorige eigenaren van Pocket Casts introduceerde in 2019 een nieuw verdienmodel voor de dienst, waarin de mobiele Pocket Casts-app gratis werd en een Plus-dienst werd geïntroduceerd voor 1,20 dollar per maand of 12,10 dollar per jaar. Dat abonnement biedt onder andere toegang tot de webversie en desktopapps voor Windows en macOS, een Apple Watch-app en 10GB aan cloudopslag voor media.

Het is niet bekend of deze huidige abonnementsvorm wordt doorgezet nadat de overname door Automattic is voltooid. Het is ook niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is en wanneer de overname naar verwachting voltooid is. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij het bedrijf.

Update, zaterdag: Een woordvoerder van Automattic meldt dat Pocket Casts-medeoprichters Russell Ivanovic en Phillip Simpson aan het hoofd van Pocket Casts blijven staan, als onderdeel van het Automattic-team. Het bedrijf geeft aan verder dat het verder geen details heeft om te delen, buiten de aankondiging in de blogpost van vrijdag.