Podcast-app Pocket Casts verdwijnt uit Chinese App Store op verzoek overheid

Apple heeft de podcast-app Pocket Casts op verzoek van de overheid van China verwijderd uit de Chinese versie van de App Store. Het is onbekend waarom dat is gebeurd; Pocket Casts biedt van zichzelf geen podcasts aan en kan alleen audio afspelen die ook in andere apps beschikbaar is.

De Cyberspace Administration of China heeft Apple verzocht de app te verwijderen, schrijft Pocket Casts. Apple heeft dat verzoek ingewilligd. De precieze reden staat er niet bij, maar de bewoording van het bedrijf achter de app duidt erop dat de Chinese overheid wilde dat Pocket Casts bepaalde podcasts zou censureren. "We geloven dat podcasting een open medium is en moet blijven, vrij van overheidscensuur. Daarom zullen we geen podcastinhoud censureren op hun vezoek."

Apple heeft vorig jaar wel enkele Chineestalige podcasts onbeschikbaar gemaakt in zijn Podcasts-app in China op verzoek van die overheid, schreef Techcrunch toen. Het ligt voor de hand dat de Chinese overheid aan Pocket Casts hetzelfde verzoek heeft gedaan, op straffe van verwijdering uit de App Store.

De iPhone-maker willigt vaker verzoeken van de Chinese overheid in om censuur toe te passen. Zo kwam het bedrijf vorig jaar onder vuur toen het HKMap.live verwijderde, een app waarmee mensen tijdens de protesten in Hongkong konden zien waar grote groepen politiemensen waren. Ook haalde Apple de app van Quartz uit de App Store na berichtgeving over de protesten in Hongkong.