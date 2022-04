Apple koopt start-up die podcasts gebruikt voor gepersonaliseerde playlists

Apple heeft het bedrijf Scout FM gekocht. Dat bedrijf heeft technologie gemaakt om op basis van interesses voor gebruikers gepersonaliseerde playlists van podcasts te maken. Die moeten de illusie geven dat gebruikers naar radiostations luisteren.

Apple heeft de diensten van Scout FM inmiddels stopgezet, schrijft Bloomberg. Ook de site is niet meer online. Scout FM wilde zich als start-up erop richten om het luisteren van podcasts even makelijk te maken als radio door podcasts te groeperen naar interessegebieden en daar voor gebruikers playlists uit samen te stellen.

Die personalisatie werkte met een vorm van kunstmatige intelligentie, terwijl het afspelen onder meer werkte via Apple CarPlay, de software om een iPhone te gebruiken op het scherm van een infotainmentsysteem in de auto.

Het bedrijf was een idee van onder meer meerdere medewerkers van Medium. Het is onbekend of en wanneer Apple de technologie van Scout FM gaat gebruiken. Apple was de eerste die op grote schaal podcasts distribueerde vijftien jaar geleden, maar na het maken van de Apple Podcasts-app heeft het bedrijf niet veel meer gedaan met het medium.