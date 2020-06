Apple stopt met iTunes U en zal iBooks Author niet langer updaten

Apple stopt met educatieplatform iTunes U en zal iBooks Author, een app om e-books te maken, niet langer updaten. Dat heeft Apple aangekondigd. De inhoud van iTunes U zal beschikbaar zijn via Apple Podcasts en Books.

Gebruikers van iBooks Author kunnen door naar de app Pages, meldt Apple op een pagina die Apple-volger Rene Ritchie ontdekte. De app bestaat sinds 2012 en kreeg zijn laatste update in 2018, maar zal nu geen nieuwe updates meer ontvangen, al zal de app volgens de bewoordingen voorlopig wel blijven werken.

Educatieplatform iTunes U zal helemaal stoppen. Dat gebeurt aan het einde van 2021. De dienst bestaat al meer dan tien jaar en is onder meer in gebruik voor scholen om lessen samen te stellen. Particuliere gebruikers kunnen publiek beschikbare lessen volgen via de app, onder meer audio en video. Voor scholen en leerlingen zijn de apps Classroom en Schoolwork, de publieke lessen zullen te volgen zijn in onder meer Apple Podcasts en Books.