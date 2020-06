Smartphones van OnePlus, Xiaomi en Oppo krijgen Android 11-bèta in komende weken

Smartphones van onder meer OnePlus, Realme, Oppo en Xiaomi krijgen de Android 11-bèta in de komende weken. Dat blijkt uit diverse aankondigingen. De bèta draait sinds woensdagavond op Google Pixel-telefoons.

Oppo brengt de bèta uit voor zijn high-end modellen Find X2 en Find X2 Pro, schrijft XDA-Developers. Bij andere fabrikanten is onbekend om welke modellen het gaat, maar bij OnePlus ligt het voor de hand dat het gaat om enkele van de meest recente modellen: de fabrikant brengt relatief weinig modellen per jaar uit. Vorig jaar zaten de 6T, 7 en 7 Pro in het bètaprogramma van Android 10.

Google bracht, na een week uitstel, de eerste bèta uit van Android 11. De bèta is te installeren op de Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 en 4XL. De belangrijkste vernieuwing zit volgens de zoekgigant in de manier waarop Google met gesprekken uit chatapps omgaat. Die hebben een eigen onderdeel gekregen in de notificatiebalk en gebruikers krijgen de optie om gesprekken op het scherm vast te zetten met 'bubbels', die over apps heen blijven staan. Zo kunnen gebruikers snel naar het gesprek terug als er een nieuw bericht is.