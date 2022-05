Verlaging btw-tarief op e-books heeft niet geleid tot lagere prijzen

De btw-tariefverlaging van 21 naar 9 procent die dit jaar is ingevoerd voor e-books en digitale kranten, heeft niet geleid tot lagere prijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De prijzen daalden in januari licht, maar zijn inmiddels weer hetzelfde als voor de verlaging.

Volgens het onderzoek van het CBS daalden de prijzen van e-books en digitale kranten in januari met 3,5 procent ten opzichte van december 2019. De belastingverlaging is op 1 januari ingegaan en had een prijsdaling van zo'n 10 procent moeten opleveren, maar dat gebeurde niet. Gecorrigeerd voor de belastingwijziging stegen de prijzen met 7,1 procent.

In april en mei zijn de prijzen verder opgelopen en nagenoeg gelijk geworden aan de prijzen in december 2019. De belastingverlaging heeft dus geen prijsverlaging voor consumenten opgeleverd. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën deelt de uitkomsten van het onderzoek in een Kamerbrief. Daarin schrijft hij ook dat het rapport naar de sector is gestuurd, met daarbij een verzoek om inhoudelijk op de uitkomsten te reageren.

Het kabinet blijft de prijzen van e-books en digitale kranten monitoren en zal de resultaten daarvan in 2023 meenemen bij de beleidsevaluatie van het verlaagde btw-tarief voor fysieke en elektronische uitgaven. Eind 2018 besliste de Raad van de Europese Unie dat het btw-tarief op e-books omlaag mocht. Fysieke boeken vielen al in het lagere btw-tarief.