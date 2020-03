ReMarkable presenteert 10,3"-tablet met scherm van elektronisch papier

ReMarkable heeft een nieuwe versie van zijn 10,3"-tablet met scherm van elektronisch papier aangekondigd. Het bedrijf gebruikt daarvoor zijn Canvas-scherm, op basis van techniek van E Ink. Het scherm heeft een resolutie van 1872x1404 pixels.

Hoewel reMarkable techniek van E Ink gebruikt, is het scherm niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld e-readers. De fabrikant gebruikt voor zijn Canvas-scherm ander materiaal, waardoor het scherm aan zou moeten voelen als papier. Ook bij het maken van notities met de meegeleverde stylus zou dat merkbaar moeten zijn. Het aanraakgevoelige scherm heeft 4096 drukniveaus.

De reMarkable 2 is dunner en lichter dan zijn voorganger en heeft betere hardware. In de tablet zit een niet nader gespecificeerde dualcoresoc die op 1,2GHz draait. Het apparaat heeft 1GB lpddr3-geheugen en 8GB flashopslag.

Met een acculading gaat de tablet volgens de makers twee weken mee. De reMarkable 2 heeft een 3000mAh-accu en die wordt opgeladen via de usb-c-aansluiting. De tablet heeft wifi op 2,4GHz en 5GHz en draait op Codex, een op Linux gebaseerd besturingssysteem dat is ontworpen voor de tablet.

De reMarkable 2 heeft afmetingen van 187x246x4,7mm en weegt 403,5 gram. Het apparaat is te bestellen voor 399 dollar, dat is honderd dollar minder dan de voorganger. De makers zeggen het apparaat in juli te leveren.