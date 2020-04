PocketBook en Onyx Boox kondigen e-readers met kleurenscherm aan

E-readerfabrikanten Pocketbook en Onyx Boox gaan dit jaar e-readers uitbrengen met een kleurenscherm van elektronische inkt. De PocketBook Color komt in juni uit voor 200 euro en gebruikt een 6"-scherm van E Ink met 4096 kleuren.

Onyx Boox presenteert woensdag zijn Poke2, een e-reader met Android 9, octacore-soc, 2GB ram en 32GB opslaggeheugen. Op Twitter geeft de fabrikant aan dat er ook een kleurenversie van die e-reader komt. Wanneer die uitkomt en wat die kost, is nog niet bekend. Onyx Boox noemt het gebruikte scherm niet, maar het gaat om een 6"-kleurenscherm van elektronische inkt en het is aannemelijk dat de fabrikant hetzelfde scherm gebruikt als PocketBook.

PocketBook kondigde vorige week de PocketBook Color aan. Die e-reader krijgt volgens de fabrikant een E Ink Kaleido-scherm dat 4096 kleuren kan weergeven en een pixeldichtheid van 300ppi heeft. E Ink, de fabrikant van schermen die in vrijwel alle e-readers worden gebruikt, heeft zelf nog niets bekendgemaakt over dat scherm. E Ink maakt al langer kleurenschermen van elektronische inkt, maar tot nu toe werden die vrijwel niet toegepast in consumentenproducten.

PocketBook zegt later dit jaar de exacte specificaties van de kleuren-e-reader bekend te maken. Het uiterlijk lijkt op dat van de PocketBook Touch HD3, die al een tijdje op de markt is. Wanneer de Onyx Boox Poke2 met kleurenscherm uitkomt is nog niet bekend, de PocketBook Color verschijnt in juni voor een adviesprijs van 200 euro.