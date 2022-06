PocketBook InkPad Color met 7,8"-kleurenscherm kost 299 euro

PocketBook heeft zijn InkPad Color met 7,8"-kleurenscherm uitgebracht. De e-reader die 4096 kleuren kan weergeven kost 299 euro. Het scherm heeft een resolutie van 1872x1404 pixels. Eerder verscheen de e-reader al in Rusland onder een andere naam.

De PocketBook InkPad Color is beschikbaar via de fabrikant zelf en bij andere Europese webwinkels voor 299 euro. In de e-reader zit een Kaleido-scherm van E Ink, dat kan 16 grijstinten weergeven en 4096 kleuren. Het scherm heeft een lage refreshrate en is daardoor zuinig. De kleurweergave moet de e-reader geschikt maken voor bijvoorbeeld het lezen van strips.

Het bedrijf zegt tegen The Verge dat de InkPad Color een nieuwe versie van het Kaleido-scherm gebruikt, met een beter contrast. Ook zou de fabrikant de refreshrate met software verbeterd hebben. De pixeldichtheid is 300ppi bij weergave van zwart-wit en 100ppi bij de weergave van kleur.

Vorige week verscheen de nieuwe kleuren-e-reader van PocketBook al op de Russische website van de fabrikant. Het model heet daar PocketBook 740 Color. De naam van de InkPad Color is anders, maar de specificaties zijn gelijk aan dat model. Vorig jaar kwamen de eerste e-readers met kleurenscherm uit. Dat ging om modellen van 6".