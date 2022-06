PocketBook kondigt e-reader met 7,8" gekleurd e-inkscherm aan

PocketBook heeft de 740 Color aangekondigd, een e-reader met een 7,8"-E Ink Kaleido-scherm. Dit scherm kan 4096 kleuren weergeven. Het is een van de eerste e-readers met een dergelijk groot kleurenscherm. Of de e-reader naar Nederland en België komt, is niet bekend.

Het scherm van de 740 Color heeft volgens PocketBook een resolutie van 1872x1404 pixels wat neerkomt op een pixeldichtheid van 300ppi. De e-reader heeft een dualcore-processor die op 1GHz draait, 1GB geheugen en 16GB opslag. Deze opslag kan worden uitgebreid met een microSD-kaartje van maximaal 32GB. De accu is 2900mAh groot en laat gebruikers door maximaal achtduizend pagina's bladeren zonder backlight. PocketBook zegt niet hoe lang de e-reader meegaat met de backlight aan. Opladen gaat via USB-C.

De e-reader ondersteunt volgens PocketBook 23 'van de meest populaire formaten', waarvan 19 voor boeken en 4 voor afbeeldingen. De PocketBook ondersteunt ook audioformaten als m4a, m4b, ogg en mp3 en heeft een text-to-speech-functie. Gebruikers kunnen koptelefoons via Bluetooth of een 3,5mm-aansluiting koppelen. De e-reader heeft geen 3,5mm-poort, maar PocketBook levert een USB-C-naar-3,5mm-adapter mee.

De PocketBook 740 Color is leverbaar in de kleur zilver en weegt 225 gram. De e-reader is vanaf 10 februari te bestellen in Rusland, waar deze omgerekend 246 euro kost. PocketBook-apparaten komen vaak naar West-Europese landen, maar het is niet bekend of dit bij de 740 Color ook het geval zal zijn.