E Ink toont prototype van vouwbare 10,3"-e-reader met Wacom-stylus

Het r&d-lab van E Ink demonstreert een vouwbare e-reader met een 10,3"-scherm en ingebouwde Wacom-technologie. Het is het tweede prototype van het apparaat. Wanneer vouwbare e-readers klaar zijn voor productie, is nog niet duidelijk.

Volgens Good e-Reader, dat de video van de ontwikkelingsafdeling van E Ink online heeft gezet, is de tweede versie van zijn prototype een beter uitgewerkt apparaat. De vouwbare e-reader met notitiefunctie heeft een behuizing met stevige scharnieren. Dat zou ervoor zorgen dat het apparaat niet te hard of te snel kan worden dichtgeklapt.

In het prototype zit een 10,3"-paneel van E Ink met een resolutie van 1872x1404 pixels. Het apparaat heeft schermverlichting, maar de leds zijn bevestigd in uitschuifbare kleppen aan de bovenkant. Bij e-readers zitten de leds normaal gesproken in de behuizing verwerkt en is het scherm voorzien van een light guide om het licht egaal te verdelen. Die techniek werkt blijkbaar nog niet bij de vouwbare variant.

Het ligt niet voor de hand dat E Ink zelf een vouwbare e-reader zal uitbrengen. De fabrikant is de leverancier van schermen van elektronisch papier die in de meeste e-readers worden gebruikt. Of er andere fabrikanten aan vouwbare e-readers werken en wanneer die verschijnen, is niet bekend.