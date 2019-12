Ruim twee jaar geleden publiceerden we voor het eerst een round-up van e-readers in de prijsklasse tot 150 euro. In tegenstelling tot bij producten als smartphones en laptops komen er niet ieder half jaar nieuwe modellen uit, maar inmiddels hebben alle grote merken nieuwe e-readers uitgebracht. Daarom doen we opnieuw een round-up, waarin we kijken hoe e-readers in de afgelopen paar jaar zijn veranderd. We vergelijken vier recente 6"-modellen: de Amazon Kindle Paperwhite, de Kobo Clara HD, de PocketBook Touch HD 3 en de Tolino Shine 3.

Wat is nieuw?

Zoals gebruikelijk bij elektronica sijpelen eigenschappen en mogelijkheden uit duurdere modellen langzaam door naar goedkopere varianten. Dat dit ook voor e-readers geldt, is in deze round-up duidelijk zichtbaar. Drie van de vier e-readers hebben verlichting waarvan de kleurtemperatuur instelbaar is. Alleen de Kindle Paperwhite heeft dat niet. Amazon zet daar waterdichtheid tegenover, iets waarvan ook de nieuwe PocketBook profiteert. Dergelijke functies waren bij onze vorige round-up niet te vinden in dit prijssegment.

Geheugen is flink in prijs gedaald in de afgelopen jaren en dat is terug te zien aan de nieuwe e-readers. Ze hebben allemaal minimaal 8GB opslagruimte en de PocketBook Touch HD 3 heeft 16GB flashgeheugen aan boord. In onze vorige round-up zaten nog twee modellen met 4GB opslagruimte. Ook valt op dat alle e-readers wat lichter en dunner zijn geworden. Fabrikanten blijven nog wel vasthouden aan de micro-usb-aansluiting; varianten met usb-c zijn er nog niet.

De vier e-readers in onze vorige round-up hadden allemaal een 6"-scherm, maar twee daarvan hadden een pixeldichtheid van 213ppi, waarmee de scherpte achterbleef bij die van de varianten met een 300ppi-scherm. Zo'n verschil in schermkwaliteit zien we nu niet meer terug. De vier e-readers in deze test hebben allemaal een resolutie van 1448x1072 pixels en een pixeldichtheid van 300ppi.