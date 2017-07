In 2004 bracht Sony de eerste e-reader met een scherm van elektronische inkt op de markt voor consumenten. Philips was verantwoordelijk voor het 6"-scherm en gebruikte daarvoor techniek van E Ink. In de beginjaren bracht Sony veel modellen uit, maar in 2014 stopte het elektronicabedrijf met het maken van e-readers voor consumenten. De elektronicagigant zag niet genoeg interesse voor de e-readers. Samsung kwam blijkbaar tot dezelfde conclusie, want opvolgers voor de twee in 2010 aangekondigde e‑readers zijn nooit verschenen.

Inmiddels is de eerste e-reader dertien jaar oud en is de markt behoorlijk veranderd. Er zijn twee grote spelers overgebleven: Amazon met zijn Kindle-modellen en Kobo met zijn Aura-serie. Daarnaast is er nog een aantal alternatieven, waarvan PocketBook in de Benelux een van de bekendste is. Wie nu in de markt is voor een e-reader, heeft niet heel veel keus, maar er zijn wel duidelijke verschillen. Niet zozeer in de hardware, want de techniek van E Ink is nog steeds terug te vinden in vrijwel elke e-reader, maar de software en achterliggende ecosystemen lopen sterk uiteen.

In deze round-up bespreken we vier modellen tot 150 euro, die allemaal voorzien zijn van schermverlichting: de Kobo Aura, Kindle Paperwhite, PocketBook Touch HD en Icarus New Illumina.

Vlnr: Kobo Aura, PocketBook Touch HD, Icarus New Illumina, Kindle Paperwhite