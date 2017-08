In juli publiceerden we een round-up van vier e-readers in de prijsklasse tot 150 euro. De nieuwe Kobo Aura H2O Edition 2 viel met zijn adviesprijs van 179 euro buiten de selectie. Omdat deze e-reader een aantal interessante eigenschappen biedt voor zijn meerprijs, doen we daarom nu nog eens een vergelijking. Tegenover de Kobo zetten we de Kindle Voyage, die door Amazon voor 190 euro wordt aangeboden.

Bij de vorige round-up concludeerden we dat de keuze voor een groot deel afhankelijk is van het platform of boekenaanbod dat je prefereert. De verschillen in hardware zijn immers niet heel groot. Bij de duurdere e-readers is dat anders. De Kobo Aura H2O en Kindle Voyage hebben ieder hun unieke eigenschappen. Zo is de Kobo met zijn 6,8"-scherm iets groter, is hij waterdicht en heeft hij achtergrondverlichting waarvan de kleurtemperatuur is aan te passen. De Kindle Voyage onderscheidt zich met automatische helderheid, knoppen aan de zijkanten en een dunne behuizing.

Hoe de unieke eigenschappen van de twee e-readers in de praktijk bevallen en hoe de Kobo en de Kindle zich ten opzichte van elkaar verhouden, zoeken we uit in deze review. Daarnaast bekijken we wat de meerwaarde is van deze duurdere modellen ten opzichte van de goedkopere Kobo- en Kindle-e-readers.