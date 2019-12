E-Ink maakt kleurendisplays voor e-readers sneller en dunner

E-Ink heeft nieuwe technologie voor kleurenschermen ontwikkeld, die het opbouwen van het beeld net zo snel moet maken als bij zwart-witschermen. Ook zijn de displays dunner en lichter dan eerdere kleurenschermen voor e-readers.

Met de Print-Color E-Ink-techniek wil E-Ink zich richten op gebruik van e-readers voor de educatieve en zakelijke markten. De fabrikant bouwt voort op zijn Advanced Color ePaper, waarmee het zich op gekleurde elektronische-inktschermen voor onder andere reclameborden en digitale bewegwijzering richt.

Details over de gebruikte techniek zijn schaars, maar het Taiwanese CTimes schrijft dat de schermen net zo responsief zijn als zwart-witpanelen voor e-readers. Bovendien zouden de kleurendisplays dunner en lichter dan voorgaande displays zijn, wat waarschijnlijk de implementatie in mobiele apparaten, in plaats van slechts reclameborden, mogelijk maakt. Volgens Good eReader heeft E-Ink panelen met een diagonaal van 10,3" ontwikkeld en is ondersteuning voor Wacom EMR-stylus voor tekenen op het scherm aanwezig. De massaproductie zou in het tweede kwartaal van 2020 starten en producten zouden vervolgens in het derde kwartaal verschijnen.

Fabrikanten werken al vele jaren aan de ontwikkeling van gekleurde elektronische inkt. Onder andere het Nederlandse Liquavista probeerde technieken hiervoor levensvatbaar te maken, eerst als onderdeel van Samsung, later onder de Amazon-vlag. Het is tot nu toe lastig gebleken voor ontwikkelde technieken om te concurreren met goedkope lcd's: e-readers met kleurenschermen zouden te duur worden in verhouding tot instaptablets.