Eerste foto zwart gat is door Science uitgeroepen tot 'doorbraak van het jaar'

Het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science heeft de dit jaar gepubliceerde eerste foto van een zwart gat uitgeroepen tot 'doorbraak van het jaar'. De foto werd in april getoond en kwam met name tot stand door de inspanningen van Heino Falcke van de Radboud Universiteit.

Tim Appenzeller, de hoofdredacteur van de nieuwssectie van het tijdschrift Science, zegt dat 2019 een geweldig jaar voor de wetenschap was, 'maar wat kan er verbazingwekkender zijn dan het daadwerkelijk zien van een zwart gat?'. "Het klinkt als magie, maar het was een wonderbaarlijk staaltje van teamwerk en technologie", zegt hij over de foto van het zwarte gat.

In april toonden astronomen van de Event Horizon Telescope, een wereldwijd samenwerkingsverband met een netwerk van radiotelescopen, de eerste foto van een zwart gat. Dit was niet bepaald een eenvoudige prestatie. Er was een telescoop voor nodig met een virtuele grootte van de aarde. Daarvoor is een netwerk van zo'n twaalf radiotelescopen over de hele wereld gebruikt. De daarvan afkomstige data is gecombineerd met data van meerdere very-long-baseline interferometry-stations verspreid over de aarde, waarbij gebruik is gemaakt van het feit dat de aarde om zijn as draait. In april 2017 werden tijdens tien dagen alle telescopen op het zwarte gat gericht. Die data leidde tot de beroemde foto.

Het gaat hier om het zwarte gat Messier 87*. Dit zwarte gat heeft een diameter van 100 miljard kilometer en bevindt zich in het centrum van sterrenstelsel Messier 87, in het Virgocluster. Messier 87* staat op 55 miljoen lichtjaar van de aarde en heeft een massa van 6,5 miljard keer die van onze zon. Er is bewust niet gekozen voor een foto van het grote zwarte gat in het centrum van ons Melkwegstelsel, Sagittarius A*, omdat dit nog een stuk lastiger is. Sagittarius A* beweegt namelijk veel meer dan Messier 87*. Het onderzoeksteam heeft wel overwogen om een foto van Sagittarius A* te maken en komt wellicht in de toekomst nog met een foto van dit zwarte gat.

De publicatie van de eerste foto van een zwart gat was waarschijnlijk niet gelukt zonder de inbreng van de Nederlandse wetenschap, en in het bijzonder Heino Falcke, hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Hij kwam met het idee en de gekozen methode om een foto van een zwart gat te kunnen maken. Ook de NWO leverde een bijdrage door geld in het project te steken.

De Nederlandse inbreng lijkt echter als sneeuw voor de zon te verdwijnen. De NWO heeft tot vier keer toe een aanvraag voor nieuwe financiering afgewezen. Dat zou hebben betekend dat er na september volgend jaar geen geld meer zou zijn geweest. Minister van Engelshoven kende Falcke twee maanden geleden alsnog twee ton aan onderzoeksgeld toe. Dat zal bij lange na niet genoeg zijn om de Nederlandse inbreng te handhaven. Heino Falcke zegt tegen de Volkskrant dat er inmiddels al een uittocht op gang is gekomen van studenten en wetenschappers naar de VS. 'Als een stofzuiger wordt de kennis hier weggezogen', aldus de hoogleraar. Vanuit wetenschappelijke hoek kwam er overigens de nodige kritiek op deze financiering van tweehonderdduizend euro voor Falcke, omdat dit willekeurig zou zijn, de NWO zou omzeilen en het er alleen zou zijn gekomen door de Kamervragen.

De eerste foto van een zwart gat is door de redacteuren en schrijvers van Science uitgekozen als de winnaar. Zij hadden onder meer ook Googles 'quantum supremacy' geselecteerd als kandidaat voor de 'doorbraak van het jaar', maar deze kreeg niet zoveel stemmen als de prestaties van de astronomen. De publieksprijs ging overigens naar de nieuwe inzichten over de Denisovamens, een oermens die pakweg vijftigduizend jaar geleden in Azië leefde.