'Overheid moet meer investeren in bèta-onderzoek voor aanpak wereldproblemen'

Rector Frank Baaijens van de Technische Universiteit Eindhoven heeft bij de opening van het nieuwe academische jaar gepleit voor meer investeringen van de Nederlandse overheid in bèta-onderzoek, omdat dit volgens hem nodig is voor onder het bestrijden van mondiale problemen.

Volgens Baaijens zijn de overheidsuitgaven aan r&d in het algemeen al vrij laag, en daar gaat ook nog eens een relatief klein deel naar bèta-onderzoek. In Nederland ligt dat percentage op 39, terwijl het in België 50 procent is en in Duitsland 60 procent. De rector wil dat de Nederlandse overheid hier iets aan te doet.

Volgens hem is fundamenteel onderzoek hard nodig om de wereldproblemen zoals klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast gaf hij aan dat zijn universiteit nu op de maximale capaciteit draait. Hij noemt de werkdruk voor het personeel bijzonder hoog. Baaijens sluit niet uit dat er na een eerder ingestelde studentenstop bij vier opleidingen, meer studies aan dat rijtje worden toegevoegd.