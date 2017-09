Chinese man krijgt negen maanden cel voor verkopen vpn's

Een Chinese man die via een eigen website vpn-software verkocht, is door een Chinese rechtbank veroordeeld voor een gevangenisstraf van negen maanden. Het vonnis werd begin dit jaar al opgelegd, maar is nu pas naar buiten gekomen.

De verkoper was gearresteerd op verdenking van het leveren van middelen voor de 'illegale controle van computers'. De rechtbank oordeelde dat de man Chinese strafrechtelijke bepalingen heeft overtreden door het verkopen van software waarmee mensen buitenlandse websites kunnen raadplegen die normaal gesproken niet kunnen worden bezocht met een Chinees ip-adres. Dat meldt TorrentFreak op basis van een weblog die veel schrijft over Chinese ontwikkelingen op online-gebied. Het specifieke wetsartikel dat de man zou hebben overtreden, verbiedt onder andere het inbreken in computersystemen.

China is al langer bezig om meer grip te krijgen op het internet, waarbij vpn's specifiek doelwit zijn. Zo is de Chinese overheid in januari een campagne gestart om vpn-diensten waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben verleend, te verbieden. Alle vpn-diensten in China hebben toestemming van de overheid nodig om actief te zijn in het land. Bedrijven zijn gewaarschuwd om het gebruik van vpn-verbindingen enkel toe te staan voor intern gebruik.

Begin 2015 werd duidelijk dat China drie vpn-netwerken van de providers Astrill, StrongVPN en Golden Frog had geblokkeerd, en op 1 juli 202017 is een vpn-dienst genaamd GreenVPN gestopt met het aanbieden van de verbindingen, naar verluidt wegens druk van Chinese toezichthouders. De Chinese overheid wil het gebruik van vpn-verbindingen zoveel mogelijk aan banden leggen, omdat daarmee de Chinese internetcensuur, ook wel The Great Firewall of China geheten, kan worden omzeild.

Op basis van de strengere regels rondom vpn's, bleek eind juli dat Apple alle vpn-software uit de Chinese versie van de App Store had gehaald. Volgens Apple werd dat gedaan omdat de verbindingen niet meer zijn toegestaan in China. Apple-topman Tim Cook benadrukte in een toelichting dat Apple de vpn-apps liever niet had verwijderd, maar dat het bedrijf niet anders kon, omdat het zich in alle landen waarin het opereert aan de wet zegt te houden.