Door Sander van Voorst, maandag 29 mei 2017 10:52

Donderdag treedt een Chinese wet in werking die strenge regels introduceert voor internetbedrijven. Zo mogen online dienstverleners geen persoonsgegevens verzamelen of doorverkopen. China noemt het een internetbeveiligingswet.

Uit de bewoordingen van het bericht van het Chinese persbureau Xinhua wordt niet volledig duidelijk op welke bedrijven de wet zich richt. De organisatie schrijft dat 'online dienstverleners geen gegevens mogen verzamelen die niet relevant zijn voor hun diensten'. Daarnaast hebben personen nu het recht om dienstverleners te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen in het geval van misbruik. Houden de bedrijven zich niet aan de regels, bijvoorbeeld dat verzamelde gegevens beveiligd moeten worden, dan krijgen ze te maken met 'zware boetes'.

Persbureau Reuters schreef eerder dat de wet van toepassing is op Chinese en buitenlandse bedrijven. Tot nu toe zou China geen overkoepelende wet voor gegevensbescherming hebben gehad. De nieuwe wet gaat in sommige opzichten verder dan vergelijkbare wetgeving in Europa of de VS. Zo zouden bedrijven gegevens alleen in China mogen opslaan en moeten ze voldoen aan beveiligingscontroles. Deze verplichting gold in eerste instantie alleen voor bedrijven die 'kritieke it-infrastructuur' beheren. Bloomberg meldde onlangs dat deze verplichting in een nieuwe versie van de wet is verbreed naar 'netwerkoperators', waarmee een grote groep bedrijven kan worden bedoeld.

Onder meer buitenlandse it-bedrijven wilden dat de invoering van de wet uitgesteld zou worden, zodat ze meer tijd hebben om zich erop voor te bereiden. Een voorstel was om de invoering tot eind 2018 uit te stellen, maar dat blijkt nu niet door te gaan. Burgerrechtenorganisatie Human Rights Watch stelde eerder dat de wet de vrijheid op internet te veel aan banden legt en dat de Chinese overheid de wet nauwelijks heeft aangepast aan kritiek. De wet regelt verder de bestraffing van mensen en organisaties die de veiligheid op internet in gevaar brengen en de 'nationale veiligheid, de eer en de belangen' schade toebrengen. Ook online activiteiten die terrorisme en extremisme aanwakkeren, zijn verboden, evenals het verspreiden van 'obscene informatie'.