Minderjarigen in China mogen geen livestreams meer kijken na 10 uur 's avonds

Kinderen van onder de 18 jaar mogen in China geen livestreams meer kijken na 10 uur 's avonds. Ook mogen ze geen fooi meer geven aan die streamers. Het is een nieuwe maatregel in een reeks die de Chinese regering oplegt aan de livestreamingindustrie.

Gebruikers van onder de 18 zouden alleen fooi fooi mogen geven aan livestreamers met toestemming van hun voogd, meldt onder andere Reuters. Daarnaast moeten de livestreams voor toeschouwers met youth mode, een soort parental controls, ingeschakeld, automatisch op zwart gaan om 10 uur 's avonds lokale tijd. De verantwoordelijkheid om deze maatregelen na te leven, zou komen te liggen bij de streamingplatformen.

De nieuwe bevelen zouden onderdeel zijn van een twee maanden durende campagne tegen de 'chaos' die in de streamingwereld zou heersen. Die campagne ging volgens Reuters vorige maand van start. Een eerdere maatregel die de regering trof, was een verbod op het streamen van niet door de overheid goedgekeurde games. Elden Ring was een populaire game op Chinese livestreamingplatformen, ondanks dat het geen licentie heeft. Net als in het westen is livestreaming in China erg populair.

Vorig jaar voerde China al een verbod in op te lange gamingsessies. Spelers van onder de 18 mogen niet langer dan 3 uur per week gamen. Ook worden 'abnormale esthetieken', 'schadelijke fanculturen jegens beroemdheden', afbeeldingen van overmatig geweld en overmatig materialisme in games en streams bestreden door de overheid.

Dergelijke ingrijpende maatregelen zijn te handhaven in China omdat het al langer verboden is voor gebruikers om zich anoniem op het internet te begeven. Registratie bij online platformen zoals streamingdiensten gaat verplicht gepaard met het tonen van een identiteitsbewijs. Op die manier valt niet te verhullen of iemand bijvoorbeeld minderjarig is. De maatregelen gelden niet voor in het westen bekende streamingplatformen als Twitch en YouTube; die worden al langer geblokkeerd in het land.