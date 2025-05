China laat 44 buitenlandse games toe op interne markt

De Chinese overheid heeft publicatielicenties toegekend aan 44 buitenlandse games, waaronder Pokémon Unite, Valorant, Gwent: The Witcher Card Game en Don’t Starve. Hierdoor mogen deze games verkocht worden in China. Er zijn ook 84 binnenlandse games goedgekeurd.

Volgens Reuters zouden vijf games op de lijst met goedgekeurde games uitgegeven worden door Tencent. Pokémon Unite en Valorant zijn daar twee van. De Chinese overheid heeft geen officiële communicatie meegedeeld over de lijst.

In april van dit jaar publiceerde de Chinese overheid al eens een lijst met 45 goedgekeurde gametitels. Toen betrof het enkel games van Chinese ontwikkelaars. Omdat de Chinese overheid toen maandenlang geen nieuwe lijst met nieuwe goedgekeurde games had gepubliceerd, moesten meer dan 14.000 Chinese gamebedrijven hun deuren sluiten. In 2020 sloten ongeveer 18.000 Chinese gamebedrijven ook al de deuren. Het gaat daarbij niet alleen om bedrijven die zelf games ontwikkelen, maar ook om Chinese bedrijven die zich onder meer richten op het uitgeven van gamemerchandise en -advertenties.

In augustus van 2021 presenteerde diezelfde overheid regels voor online gamende kinderen in het land. Gamebedrijven mochten vanaf toen enkel nog diensten aan minderjarigen aanbieden op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen tussen acht en negen uur ‘s avonds. Via deze beperking wil de overheid de fysieke en mentale gezondheid van kinderen beschermen en naar eigen zeggen gameverslaving tegengaan. In september van vorig jaar introduceerde de Chinese overheid ook nieuwe regels die ‘gewelddadige en obscene content’ uit hun games moesten verwijderen. Onder andere ‘geldverheerlijking en verwijfdheid' in games moest volgens de Chinese overheid voortaan vermeden worden.