'Duizenden Chinese bedrijven sluiten omdat overheid geen nieuwe games goedkeurt'

Meer dan 14.000 Chinese gamebedrijven hebben naar verluidt de deuren gesloten omdat China al sinds afgelopen zomer geen nieuwe gamelicenties meer verstrekt. Zonder deze licenties mogen Chinese gameontwikkelaars geen spellen uitbrengen in het land.

Al sinds eind juli heeft de instantie die in China gamelicenties verstrekt geen nieuwe lijst met goedgekeurde games gepubliceerd, en waarschijnlijk blijft dat nog wel een tijd zo, schrijft South China Morning Post op basis van berichtgeving van de Chinese staatskrant Securities Daily. De instantie gaf destijds als reden voor de licentiestop dat er in de eerste helft van het jaar relatief veel goedkeuringen zouden zijn geweest.

Hoelang de tijdelijke stop zou duren werd ten tijde van de aankondiging niet bekend gemaakt. Veel gamebedrijven hadden volgens SCMP de hoop dat de overheid tegen het eind van 2021 weer games zou goedkeuren, maar dat is niet gebeurd, waardoor een hoop firma's besloten hebben om de deuren te sluiten. Nog steeds is onduidelijk hoelang de goedkeuringspauze blijft duren.

In 2020 sloten rond de 18.000 Chinese gamebedrijven hun deuren, terwijl dat er nu in een halfjaar dus al meer dan 14.000 zijn. Het gaat hier niet alleen om bedrijven die zelf games ontwikkelen, maar ook om Chinese bedrijven die zich onder meer richten op het uitgeven van gamemerchandise en -advertenties. SCMP meldt dat dit de langste tijd is zonder goedgekeurde games sinds 2018. Toen werden er negen maanden lang geen games goedgekeurd wegens een 'herschikking van de regelgeving'.

De Chinese overheid reguleert games in toenemende mate. Afgelopen augustus werd de gametijd voor minderjarigen verlaagd naar drie uur per week, en in september introduceerde de overheid nieuwe regels voor gamebedrijven. Volgens die nieuwe regels mogen games in het land geen 'gewelddadige of obscene content' meer bevatten.