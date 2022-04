LG introduceert eerste oled-tv's van 42" en 97"

LG brengt dit jaar oled-tv's uit van 42" en 97". Beide formaten waren eerder nog niet beschikbaar. De 42"-variant verschijnt in de C2-serie en 83" is in die serie het grootste formaat. De nieuwe 97"-tv verschijnt in de hoger gepositioneerde G2-serie.

In de C2-serie brengt LG dit jaar zes oled-tv's uit. Het gaat om televisies met diagonalen van 42", 48", 55", 65", 77" en 83". Het is voor het eerst dat LG een oled-tv in het 42"-formaat uitbrengt. De fabrikant van die panelen, LG Display, kondigde begin vorig jaar al aan dat dit formaat op komst was. Vooralsnog spreekt LG alleen over een 42"-model in de C-serie. Of er ook een kleiner model komt in de goedkopere A- en B-series, is nog niet bekend.

Ook de G2-serie krijgt een nieuw formaat. Dat gaat om een 97"-oled-tv. De serie van 4k-tv's bevat net als vorig jaar ook een 55"-, 65"- en 77"-model. LG had al een 88"-oled-tv in zijn assortiment, maar dat is een model in de Z-serie met 8k-resolutie. Die 88"-oled-tv kost momenteel zo'n 20.000 euro. Wat de prijs wordt van het 97"-model, is nog niet bekend.

Net als vorig jaar gebruikt LG zogenaamde evo-panelen in de G-serie. Die hebben een iets hogere helderheid dan de panelen in de lager gepositioneerde series. Volgens LG kunnen de G2-tv's meer helderheid leveren dan hun voorgangers vanwege verbeterde warmteafvoer en een nieuwe beeldprocessor met Brightness Booster-technologie.

Serie Formaten LG OLED C2 42", 48", 55", 65", 77", 83" LG OLED G2 55", 65", 77", 97"

De 2022-oled-tv's van LG krijgen tot aan vier HDMI 2.1-poorten die 'meerdere HDMI 2.1-functies' ondersteunen. Exacte details daarover heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. LG voorziet 'de meeste' oled-tv's dit jaar van de Alpha 9 Gen 5-beeldprocessor. Die zou betere beeldkwaliteit bij upscaling bieden en LG belooft virtueel 7.1.2-surroundgeluid uit de tv-speakers.

Volgens LG is er een nieuwe functie om vanuit het Game Optimizer-menu presets te kiezen die de beeldinstellingen verbeteren voor gaming. Er is een nieuwe Dark Room Mode en hier zijn ook instellingen voor G-Sync en FreeSync te vinden. Ook is er een nieuwe 'sportmodus' toegevoegd, naast presets voor shooters, rpg's en strategiespellen.

LG komt in 2022 ook met nieuwe QNED-tv's. Dat zijn lcd-tv's met een miniledbacklight. Specificaties van de nieuwe modellen heeft LG nog niet bekendgemaakt. Alle details over de nieuwe tv's van LG worden dinsdag onthuld op de CES-elektronicabeurs. Vanaf 17.00 uur op 4 januari is de virtuele beursstand van het bedrijf te bezichtigen.

WebOS met persoonlijke profielen

De tv's van LG draaien op webOS en dat platform krijgt een vernieuwde interface en ondersteuning voor gebruikersprofielen. Daarmee kan bijvoorbeeld snelle toegang tot streamingdiensten per persoon ingesteld worden. Aanmelden bij een profiel kan via de TV-browser of met de NFC Magic Tap-functie via een smartphone.

Verder zijn de tv's volgens LG in te zetten als een smarthomehub. Dat werkt via LG's ThinkQ AI en daarmee zijn andere ThinkQ-apparaten met stembediening te besturen via de tv. De tv's hebben ook ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter.