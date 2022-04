Afbeelding toont dunne 14"-laptop van Acer die Intel Arc-gpu zou bevatten

De eerste laptop met een Intel Arc-gpu is volgens VideoCardz de Acer Swift X. Dat is een dunne 14"-laptop, die niet op gamers is gericht. In het huidige model zit maximaal een Nvidia RTX 3050 Ti-videokaart.

VideoCardz claimt dat de 2022-uitvoering van de Acer Swift X de eerste laptop is waarin een Intel Arc Alchemist-gpu wordt geplaatst. Vanwege de compacte afmetingen van de laptop, gaat dat vermoedelijk om een variant die relatief weinig verbruikt. Het zou kunnen gaan om de DG2-128EU-configuratie, die vermoedelijk uitgebracht wordt als de Arc A350 en Arc A380. Deze gpu zou prestaties bieden die vergelijkbaar zijn met die van de laptopversie van Nvidia's GTX 1650 Ti.

De 2021-versie van de Acer Swift X heeft Tiger Lake-H35-processors of Ryzen 5000U-varianten. De videokaart is nu maximaal een RTX 3050 Ti met een tgp van 40W. Mogelijk krijgt het nieuwe model een 28W-laptopprocessor van de nieuwe Alder Lake-P-serie, suggereert VideoCardz.

Acer kondigt zijn nieuwe laptops dinsdag officieel aan. Dat valt samen met de start van de CES-elektronicabeurs, waar Intel en AMD nieuwe laptopprocessors en -videokaarten zullen aankondigen. Ook Nvidia presenteert dan nieuwe hardware.