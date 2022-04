Intel levert Arc-gpu's aan fabrikanten, maar geeft weinig details

Intel is begonnen met het leveren van zijn Arc-gpu's aan fabrikanten van laptops en pc's. Volgens Intel komen er binnenkort vijftig laptops en desktops uit met Arc-gpu's. Details, specificaties of prijzen van de gpu's noemt Intel nog niet.

Volgens Intel zijn de vijftig ontwerpen afkomstig van de fabrikanten Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier, HP, Lenovo, Samsung, MSI en NEC. Het gaat zowel om mobiele apparaten als om desktops, die met Intels Arc-videokaarten zullen worden uitgerust. Wanneer de producten op de markt komen, zegt Intel nog niet.

Tijdens zijn CES-keynote liet Intel een Alienware X17-laptop en een Lenovo Yoga-convertible zien die zouden zijn uitgerust met een Arc-gpu. Welke gpu daarin zit, is echter niet duidelijk. Intels eerste generatie Arc-videokaarten krijgt de naam Alchemist en volgens geruchten komen er tal van variaties, variërend van instapmodellen die prestaties bieden vergelijkbaar met de Nvidia GeForce GTX 1650 tot aan high-end videokaarten die RTX 3070-prestaties zouden bieden.

De Arc-gpu's van Intel ondersteunen hardwarematige raytracing en Intels Xe Super Sampling-techniek. XeSS is een tegenhanger van Nvidia's DLSS en AMD's FSR, voor het upscalen van games. Intel kondigt in samenwerking met 505 Games aan dat de pc-versie van Death Stranding de eerste game zal zijn met XeSS-ondersteuning.

Naast 505 Games werken volgens Intel ook Codemasters, EXOR Studios, Fishlabs, Hashbane, IOI, Illfonic, Kojima Productions, Massive Work Studio, PUBG Studios, Techland, Ubisoft en Wonder People aan integratie van XeSS in hun titels. Dit jaar zal XeSS volgens Intel in een 'brede selectie' van games beschikbaar zijn.

Intel laat weinig nieuws los over zijn Arc-videokaarten in zijn CES-presentatie. De fabrikant heeft eerder al gezegd dat de Arc-gpu's vanaf het eerste kwartaal van 2022 op de markt zouden moeten komen. De fabrikant spreekt nu alleen over integratie in systemen. Wanneer losse videokaarten met Arc-gpu's verschijnen, is nog niet duidelijk.