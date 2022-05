SiSoftware publiceert benchmarkresultaten Intel Arc Alchemist A380-videokaart

Het bedrijf achter de SiSoftware-benchmarks heeft nieuwe mogelijke details van Intels komende Arc Alchemist-videokaarten gedeeld. Het bedrijf toont onder andere mogelijke OpenCL-benchmarkresultaten van een laag gepositioneerde Arc A380-videokaart.

SiSoftware schrijft op zijn website dat Intel met drie Arc Alchemist-series komt. Intel zou een A300-serie met laag gepositioneerde videokaarten, een A500-serie met midrangekaarten en een A700-serie met flagships introduceren. Dat komt overeen met eerdere geruchten. De series verschillen onderling in het aantal execution-units en de geheugenopstellingen.

Daarbij schrijft de website dat de videokaarten op 7nm geproduceerd worden bij TSMC, maar dat klopt niet. Intel heeft eerder zelf bevestigd dat de videokaarten worden geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé, hoewel dat in feite een doorontwikkelde versie is van TSMC's 7nm-node. De videokaarten ondersteunen verder DirectX 12 Ultimate en krijgen onder meer matrix-engines voor deep learning. Fp64-ondersteuning zou ontbreken.

Intel Arc Alchemist-series (via SiSoftware) Serie Arc A300 Arc A500 Arc A700 Execution-units 128 384 512 Shaders 1024 3072 4096 Geheugen 6GB GDDR6 12GB GDDR6 16GB GDDR6 Geheugenbus 96bit* 192bit 256bit Geheugensnelheid 14Gbit/s* 16Gbit/s 16Gbit/s Geheugenbandbreedte 192GB/s* 384GB/s 512GB/s

*Op basis van het bericht van SiSoftware. 96bit en 14Gbit/s levert in feite een bandbreedte van omgerekend 164GB/s op.

Intel Arc A380-benchmarks

Verder publiceert SiSoftware enkele benchmarkresultaten van een Intel Arc A380-desktopvideokaart, die eerder al in drivers verscheen. Die videokaart zit in de A300-serie met lager gepositioneerde gpu's. In de SiSoftware-benchmarks worden onder meer de OpenCL-prestaties getest. Daarin presteert de videokaart bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Nvidia GeForce GTX 1660 Ti en liggen de prestaties dicht bij die van AMD's Radeon RX 6500 XT en de Nvidia GeForce RTX 3050, afhankelijk van de test. Het bedrijf deelt echter niet welk platform of welke drivers zijn gebruikt voor de tests.

SiSoftware gaat ook in op de geheugenbandbreedte, die hoger is dan de Radeon RX 6500 XT-bandbreedte, maar lager uitvalt dan die van de GeForce RTX 3050 en GTX 1660 Ti. In AES-cryptografie is de A380 fors langzamer dan de andere videokaarten. SiSoftware test verder workloads voor financiële en wetenschappelijke analyses.

Het is niet precies bekend wanneer de Arc A380-videokaart precies uitkomt. Intel introduceert Arc Alchemist-videokaarten voor laptops en desktops. Die videokaartenseries verschijnen respectievelijk in het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar. Workstationmodellen verschijnen 'tegen het derde kwartaal'. De videokaarten krijgen onder meer ondersteuning voor raytracing en Intel XeSS, een tegenhanger van AMD FSR en Nvidia DLSS.