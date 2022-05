Gerucht: Intel kondigt binnenkort eerste Arc-videokaarten voor desktops aan

Intel introduceert mogelijk eind mei of begin juni zijn eerste Arc-videokaarten desktops. Dat meldt Wccftech op basis van eigen bronnen. Het bedrijf zou onder meer een Arc A750 aankondigen, die met de RTX 3060 moet concurreren met een adviesprijs van 350 dollar.

Volgens Wccftech kondigt Intel aanvankelijk met drie desktopvideokaarten aan, bestaande uit een midrangemodel en twee lager gepositioneerde kaarten. De Intel Arc A750 en A580 komen mogelijk eind mei of begin juni op de de markt, gevolgd door een Arc A380 enkele weken later. Intels komende flagship, de Arc A780, zou pas later verschijnen. Het bedrijf schrijft dit toe aan eigen bronnen uit Taiwan, die stellen dat Intel deze informatie deelt met bedrijven in zijn toeleveringsketen.

Verder publiceert Wccftech mogelijke adviesprijzen van de eerste drie Arc-desktopkaarten. De Arc A750 kost volgens de website 350 dollar en concurreert daarmee met de GeForce RTX 3060 van Nvidia. De Arc A580 is vergelijkbaar met de RTX 3050 en krijgt een prijs van 280 dollar. De A350 moet 150 dollar kosten en concurreren met de GTX 1650.

Intel zelf deelt nog geen officiële adviesprijzen. Deze informatie dient dus met een korrel zout genomen te worden. Het bedrijf zei eerder wel dat de eerste Arc-desktopvideokaarten dit kwartaal nog uitkomen, wat overeenkomt met de informatie van Wccftech. Intel bracht eerder al zijn eerste Arc-videokaarten voor laptops uit en komt begin deze zomer met nieuwe laptopvarianten.