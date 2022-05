Intel stelt Arc A5- en A7-videokaarten voor desktops uit tot 'later deze zomer'

Intel stelt de release van zijn Arc A5- en A7-videokaarten voor desktop-pc's uit tot de zomer. In het tweede kwartaal moeten er wel A3-budgetvideokaarten uitkomen, al zal dat aanvankelijk alleen in China gebeuren. De desktopkaarten zijn nog niet formeel geïntroduceerd.

De eerste Arc A3-videokaarten gaan naar systeembouwers in China in het tweede kwartaal. Dat wil zeggen dat die uiterlijk eind juni bij fabrikanten van complete pc's terechtkomen. De losse verkoop via winkels en webshops in China 'volgt snel daarna', schrijft Intel. Het is niet duidelijk of dat ook nog in het tweede kwartaal zal plaatsvinden. De volgende stap is het wereldwijd beschikbaar stellen van de videokaarten. Intel zegt dat het logisch is om eerst de Chinese markt te bedienen, omdat daar veel vraag is naar budgetvideokaarten en omdat veel videokaartfabrikanten daar gevestigd zijn.

Hoger gepositioneerde videokaarten in de Arc A5- en A7-series worden 'later deze zomer' beschikbaar gesteld aan systeembouwers. Daarna volgt de beschikbaarheid in de losse verkoop, aldus Intel. Deze bewoording kan betekenen dat de videokaarten pas na de zomer beschikbaar zijn als losse componenten.

De introductie van Arc-videokaarten verloopt stroef en langzamer dan Intel aanvankelijk stelde. Begin dit jaar zei het bedrijf dat de gpu's voor desktops in het eerste kwartaal zouden uitkomen, gevolgd door desktopvarianten in het tweede kwartaal.

Er zijn diverse laptops met Arc A3-videokaarten aangekondigd, maar die zijn in de praktijk nog niet of nauwelijks verkrijgbaar. Ook zijn er geen reviewexemplaren beschikbaar gesteld. Pas deze week verschenen de eerste benchmarks van de A370M-gpu, die door PCWorld zijn gemaakt op een kantoor van Intel.

Volgens Intel zijn er in Zuid-Korea Samsung-laptops te koop met de Arc A370M. Het bedrijf had verwacht dat die nu breder beschikbaar zouden zijn, maar dat heeft vertraging opgelopen door softwareproblemen en nieuwe coronalockdowns. Deze maand moeten de laptops dan toch breder beschikbaar komen, aldus Intel. Laptops met Arc A5- en A7-gpu's zouden aan het begin van de zomer volgen.