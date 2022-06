Intel NUC 12 Serpent Canyon krijgt Core i7-12700H-cpu en Arc A770M-gpu

Intel werkt aan een compacte game-pc met een Core i7-12700H-laptopprocessor en Arc A770M-gpu. Het NUC-systeem is een flinke upgrade ten opzichte van de voorganger, die voorzien was van een Core i7-quadcore en RTX 2060-gpu.

Intel stopt de veertienkoppige Core i7-12700H in de NUC. Dat is een laptopprocessor met zes krachtige cores, acht zuinige cores en een kloksnelheid van maximaal 4,7GHz. Daarnaast wordt de NUC voorzien van een Arc A770M-gpu. Dat is Intels krachtigste Arc-gpu voor laptops, die eerder dit jaar is aangekondigd, maar nog niet in apparaten is verschenen. Hoe de Arc A77M-gpu presteert in de praktijk, is nog niet bekend, maar de gpu heeft een tdp van 120 tot 150W en 16GB vram. Dat is vergelijkbaar met de mobiele RTX 3080 van Nvidia.

De compacte game-pc krijgt een SDXC-kaartslot, Thunderbolt 4, een 3,5mm-audiojack en USB 3.2-poorten aan de voorkant. Aan de achterkant zitten nog vier USB-A-poorten, een Thunderbolt 4-aansluiting, een 2,5Gbit/s-ethernetpoort en HDMI- en DisplayPort-aansluitingen.

Op papier is de NUC 12 Serpent Canyon een flinke upgrade ten opzichte van de NUC 11 Phantom Canyon, die voorzien was van een Core i7-1165G7-quadcore en maximaal een RTX 2060-gpu. Foto's en details van de op gaming gerichte NUC 12 Serpent Canyon zijn verschenen op Baidu. Het apparaat zou later dit jaar uitkomen, maar wanneer en tegen welke prijs, is nog niet bekend.