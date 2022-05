NUC 11 Extreme Beast Canyon-mini-pc verschijnt in webwinkel voor 1100 euro

Er zijn nieuwe details en prijzen van Intels NUC 11 Extreme online verschenen, de mini-pc waarvan Intel eerder dit jaar een teaser publiceerde. De startprijs van de versie met Intel Core i5 is 1100 euro. Gebruikers kunnen zelf een videokaart plaatsen in de NUC.

Er verschijnen drie modellen van de NUC 11 Extreme Kit, die de codenaam Extreme Beast draagt, met Core i5-11400H, Core i7-11700B en Core i9-11900KB. De drie processors zijn Tiger Lake-chips, maar opvallend daarbij is dat de Core i5 een mobiele hexacore met een tdp van 45W is, terwijl de Core i7 en i9 desktop-octacores met een tdp van 65W betreffen.

De processors zijn onderdeel van het NUC Compute Element, een PCIe-insteekkaart waarop ook ram, opslag en chipset zijn geplaatst. De basisconfiguratie biedt twee keer 4GB ram voor een totaal van 8GB en een M.2 NVMe-ssd van 256GB. De NUC Extreme Kit biedt ruimte om een videokaart te plaatsen in aanvulling op de Xe-gpu van de Tiger Lake-processor.

Model Compute- element Processor Cores / threads Basis / boostcklocksn. (GHz) L3-cache (MB) Tdp (W) NUC11BTMi9 NUC11DBBi9 Core i9-11900KB 8 / 16 3.3 / 4.9 24 65 NUC11BTMi7 NUC11DBBi7 Core i7-11700B 8 / 16 3.2 / 4.8 24 65 NUC11BTMi5 NUC11DBBi5 Core i5-11400H 6 / 12 2.7 / 4.5 12 45

Intel heeft zelf de details van de NUC11BTMi7 en de NUC11BTMi9 al online gezet. De NUC11BTMi5 is al wel vindbaar op de Intel-site, maar de specificaties staan daar nog niet. Bij webwinkel Simply NUC staan de mini-pc's inmiddels ook. Daar wordt vermeld dat de versie met Core i9 en i7 in september beschikbaar komen, terwijl op de Core i5-versie tot december gewacht zou moeten worden. De startprijzen van de NUC 11 Extreme-versies met Core i9, Core i7 en Core i5 zijn respectievelijk 1360, 1190 en 1100 euro. Dat zijn de prijzen voor configuraties met 8GB ram en 256GB-ssd-opslag, maar zonder OS. Ook de videokaart moeten gebruikers dan zelf toevoegen. Simply NUC's meerprijs voor het toevoegen van een GeForce RTX 3060 TI is bijvoorbeeld 670 euro.

De NUC's beschikken verder over twee SATA 600-poorten en vier M.2-sleuven, waarvan twee PCIe 4.0 x4-varianten die direct met de processors verbonden zijn en twee PCIe 3.0 x4-sleuven via de WM590-chipset. Ook is er een PCIe 4.0 x4-interface voor insteekkaarten. Verder zijn er twee Thunderbolt 4-poorten, is er HDMI 2.0b en zijn er acht USB 3.1 Gen 2-poorten naast een 2,5-gigabitethernetaansluiting en ondersteuning voor Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2.

Intel plaatste in mei een teaser van de NUC 11 Extreme. Wanneer de officiële aankondiging volgt en de reviews online komen, is niet bekend.