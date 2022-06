Intel teaset Beast Canyon NUC met ruimte voor losse videokaart

Intel brengt later dit jaar de NUC 11 Extreme Kit uit, een compacte behuizing met een inhoud van acht liter, met daarin een Compute Element met Tiger Lake-H-processors. Het kastje biedt daarnaast ruimte aan een grote videokaart.

Wat de exacte afmetingen zijn van de behuizing, zegt Intel niet. Omdat er videokaarten van 'volledige lengte' in passen, zal het kastje in ieder geval meer dan 30cm diep zijn. Volgens de specificaties van de PCI-SIG is een full length-PCIe-kaart maximaal 312mm lang.

In de NUC 11 Extreme Kit, die de codenaam Beast Canyon NUC heeft, zit een NUC Compute Element. Dat is een PCIe-insteekkaart met daarop de processor, ram, opslag en chipset. Intel geeft nog geen details over de nieuwe insteekkaart, maar eerder dit jaar lekte daar al informatie over uit.

Intel NUC 11 Extreme Compute Element

Intel gaat de NUC 11 Extreme Kit leveren met Core i5-, i7- en i9-processors uit de Tiger Lake-H-serie. Volgens de eerder verschenen informatie gaat het om maximaal de Core i9-11980HK met acht cores. Het Compute Element zou twee geheugenslots hebben voor maximaal 64GB aan DDR4-3200.

Volgens Intel komt de Beast Canyon NUC later dit jaar uit. Wanneer precies en voor welke prijs, is nog niet bekendgemaakt. In 2020 bracht Intel voor het eerst een NUC met een 'pc-op-PCIe-kaart' uit. Die NUC 9 Extreme Kit heeft een inhoud van vijf liter, maar die biedt alleen plaats aan korte videokaarten van maximaal 20cm.