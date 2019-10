Intel NUC 9 Extreme bevat 'pc op een pci-e-kaart'

Er is een uitgebreide beschrijving verschenen van de NUC 9 Extreme van Intel. Dat is een NUC-systeem waar Intel onder de naam Ghost Canyon aan werkt. De basis van het systeem is een pci-e-kaart met cpu, ram, chipset en opslag.

De behuizing van de NUC 9 Extreme meet 238×216×96mm en heeft een inhoud van vijf liter. De bovenkant is afneembaar, evenals de zijkant waar twee ventilators in het paneel zijn verwerkt. Zo is toegang tot de inhoud te verkrijgen, waar een basismoederbord met twee pci-e x16-sleuven en een pci-e 4.0-variant.

In een van de twee pci-e x16-sleuven neemt een verwisselbare NUC Compute Element zitting. Dit is een insteekkaart met daarop de basis van de computer. De module bevat een mobiele Coffee Lake-H Refresh-processor, twee so-dimm-sleuven voor ddr4-geheugen en m2-aansluitingen voor ssd's of Optane-geheugen.

Aan de achterkant van de kaart zitten hdmi 2.0a en twee Thunderbolt 3-, twee gigabitethernet- en vier usb 3.1 Gen 2-poorten. De module bevat verder de netwerkkaart voor Wi-Fi 6 en bluetooth 5.0. De onderdelen zitten afgesloten in het NUC Compute Element die zijn eigen koeler heeft. De opzet maakt dat gebruikers eenvoudig de hardware kunnen verwisselen.

Uit de specificaties blijkt dat Intel modules met een Core i5-9300H, i7-9750H en i9-9980HK levert. De gpu van deze processors is de UHD 630, maar de extra pci-e x16-sleuf maakt dat gebruikers een additionele videokaart, met maximale lengte van 20 centimeter kunnen plaatsen. Om deze en de andere onderdelen van voeding te voorzien is een 500W-psu aanwezig.

Intel heeft de NUC 9 Extreme zelf nog niet aangekondigd. Foto's en details van het systeem verschenen op de Chinese site Koolshare. Wel toonde Intel begin oktober een concept van de Compute Element, nadat het eerder dit jaar al bekendmaakte hier aan te werken.