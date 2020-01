Intel toont compacte NUC 9 Extreme-pc op basis van Compute Element

Intel heeft tijdens de CES een nieuwe NUC-pc onthuld. Het gaat om de NUC 9 Extreme, waarvan de details al eerder uitlekten. Verder liet het bedrijf vast doorschemeren dat er mobiele processors op komst zijn die op meer dan 5GHz gaan werken.

De NUC 9 Extreme, die intern als Ghost Canyon bekendstond, moet volgens Intel desktop- en gamingprestaties in een behuizing van 5 liter bieden. De NUC kan met losse videokaarten uitgerust worden en processor- en andere upgrades verlopen via Compute Element-modules. Dit zijn pci-e-kaarten met cpu, ram, chipset en opslag. Er verschijnt in ieder geval een Compute Element met een Core i9 met unlocked multiplier, zo maakte Intel volgens Hardware Info bekend. Meer details gaf het bedrijf nog niet, maar die verschenen al wel in oktober vorig jaar, toen een uitgebreide beschrijving online uitlekte. De prijs is echter nog onbekend.

Verder onthulde Intel dat de tiende generatie van Core-processors in de H-serie binnenkort verschijnt. Dit zijn Intels high performance-processors die onder andere in gamelaptops komen. Core i7's van de generatie zullen op 5GHz en hoger werken en Core i9's worden hoe dan ook hoger dan 5GHz geklokt. Over deze chips moeten op korte termijn meer details volgen.

Bron: Hardware Info