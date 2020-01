Somfy introduceert slim slot dat via app waarschuwt bij inbraakpoging

Somfy heeft twee nieuwe smarthomeproducten aan zijn assortiment toegevoegd. De Somfy Door Keeper is een zogenoemd slim slot dat op afstand te bedienen is en de TaHoma-switch is een centraal bedieningselement.

De Somfy Door Keeper werkt in combinatie met de Keys-app van Somfy. Gebruikers kunnen op afstand hun deur openen en vergrendelen en ze krijgen automatisch een waarschuwing als een deur niet goed gesloten is. Het slot kan bezitters ook via de app waarschuwen bij trillingen van de deur, wat een aanwijzing kan zijn van een poging tot inbraak. Het slot laat dan ook een alarm klinken ter afschrikking. Verder kunnen gebruikers met de app toegangscodes instellen, voor vrienden of klussers. Somfy brengt de Door Keeper in het tweede kwartaal uit in Frankrijk en Duitsland. Wanneer Nederland en België volgen en wat de prijs wordt is niet bekend.

Met de TaHoma-switch kunnen gebruikers meer dan driehonderd toepassingen in hun smart home centraal bedienen. Daarbij gaat het niet alleen om toepassingen van Somfy zelf maar ook van derden. Het bedrijf geeft als voorbeelden verlichting, gordijnen, bewakingscamera's en het openen en sluiten van ramen en deuren. Ook Google Assistent en Amazon Alexa worden ondersteund.

De switch werkt via wifi en met een app kunnen gebruikers scenario's koppelen aan twee van de drie controleknoppen, zoals 'huis verlaten’ voor de een en ‘thuiskomen’ voor de ander. De Somfy TaHoma-switch verschijnt in de herfst van 2020 in Europa en tegen die tijd zijn er waarschijnlijk meer details bekend over het apparaat.