Asus onthult 43" 4k-monitor met 144Hz zonder chroma subsampling via displayport

Asus heeft tijdens de CES de ROG Swift PG43UQ onthuld. Deze 4k-monitor heeft een diagonaal van 43,4" en heeft een verversingssnelheid van 144Hz, waarbij volgens de fabrikant geen compressie middels chroma subsampling wordt toegepast via de displayport-aansluiting.

Asus maakt bij de PG43UQ gebruik van VESA's Display Stream Compression. Deze technologie had al in de XG438Q moeten zitten, maar verschijnt nu alsnog bij de PG43UQ. Volgens Asus kan bij de 4k-resolutie in combinatie met 144Hz de volledige kleurendata per pixel weergegeven worden, ook als er sprake is van 10bit-kleurdiepte in het geval van hdr-weergave.

De bandbreedte bij een enkele DisplayPort 1.4-aansluiting is nog altijd niet hoog genoeg om volledig compressieloos de beelden in 144Hz en in 4k weer te geven, maar volgens Asus is door dsc in ieder geval geen chroma subsampling meer nodig. Dit was bijvoorbeeld nog wel aan de orde bij de PG27UQ als de verversingssnelheid boven de 120Hz kwam. Het bedrijf zegt dat door dsc het signaal bij de toegepaste compressie niet te onderscheiden is van de weergave van een compressieloos signaal.

De PG43UQ heeft een va-paneel en ondersteunt Nvidia's G-Sync. De monitor kan op papier een vrij goede hdr-weergave verzorgen, gelet op het toegekende DisplayHDR 1000-label. Dit betekent dat de monitor ook een redelijk aantal dimbare zones zou moeten hebben, maar Asus vermeldt niet hoeveel dat er zijn. Naast de displayport 1.4-aansluiting zijn er twee hdmi 2.0-aansluitingen en twee usb 3.0-poorten aanwezig. Wanneer de PG43UQ uitkomt en voor welke prijs is nog niet bekend.