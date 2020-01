Asus brengt draagbare ROG-monitor met accu en 240Hz-display uit

Asus komt met een draagbare gamemonitor met een scherm van 240Hz. Gebruikers kunnen de monitor meenemen en als extern of tweede scherm gebruiken met een laptop. Het apparaat valt in de Republic of Gamers-serie en heeft een ingebouwde accu voor mobiel gebruik.

De Asus ROG Stric XG17AHPE heeft een full-hd-resolutie van 1920x1080 pixels op een 17,3"-ips-paneel dat honderd procent van het srgb-kleurenspectrum kan weergeven. De monitor draait op een maximale resolutie van 240Hz en heeft een responstijd van 3ms. Aangezien de laptop in Asus' gameseries valt, heeft de monitor een aantal functies die vooral voor gamers zijn bedoeld, waaronder ondersteuning voor Adaptive Sync en FreeSync2, GamePlus en GameVisual, en Shadow Boost voor het donkerder maken van al donkere plekken in games. Het apparaat krijgt een usb-c-aansluiting met QuickCharge 3.0, een gewone usb-c-aansluiting, en een micro-hdmi-poort.

Het apparaat is volgens Asus vooral bedoeld om ergens mee naartoe te nemen. De afmetingen zijn daar ook naar; de monitor weegt 1060 gram en is een centimeter dik. De monitor kan op een laptop of console worden aangesloten met een micro-hdmi-aansluiting. Opvallend is vooral de ingebouwde accu van de monitor. Die heeft een grootte van 7800mAh, waarmee gebruikers volgens Asus na één uur laden 3,5 uur kunnen spelen op 240Hz. Het apparaat wordt geleverd met een eigen beschermhoes waarmee gebruikers de monitor niet alleen kunnen beschermen, maar ook in zowel horizontale als verticale stand kunnen neerzetten. Wanneer de monitor verschijnt en wat het apparaat moet kosten, is nog niet bekend.