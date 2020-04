Asus kondigt 27"-monitor aan met va-paneel en 165Hz-verversingssnelheid

Asus heeft een nieuwe gamemonitor aangekondigd: de ROG Strix XG27WQ. Het betreft een gebogen scherm met een diagonaal van 27 inch, een va-paneel en een verversingssnelheid van 165Hz.

De XG27WQ heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en een kromming van 1500r, oftewel een straal van 1,5 meter. De monitor haalt een piekhelderheid van 450cd/m² en is voorzien van het DisplayHDR 400-label, waarmee het scherm volgens de standaard van de VESA voldoet aan de laagste set aan eisen voor een hdr-monitor.

Het scherm heeft een contrastverhouding van 3000:1 en een opgegeven grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. Het kan 92 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Verder is er ondersteuning voor FreeSync Premium Pro, het voormalige FreeSync 2 HDR. Het bereik waarbinnen de verversingssnelheid van de monitor wordt aangepast aan de output van de gpu, ligt tussen de 48 en 165Hz als een displayport-aansluiting wordt gebruikt, of 48 tot 144Hz bij gebruik van de hdmi 2.0-aansluiting.

De XG27WQ moet volgens Hardware.info in mei uitkomen, maar een prijs is nog onbekend. Asus heeft al een grotendeels vergelijkbare monitor uitgebracht: de VG27WQ. Dit scherm heeft een iets lagere piekhelderheid, ondersteunt geen hdr en mist de twee usb 3.0-aansluitingen van de XG27WQ, maar is voor de rest op papier gelijk. Deze monitor kost momenteel iets minder dan vierhonderd euro.