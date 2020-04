Asus presenteert Zephyrus Duo-gamelaptop met opklapbaar tweede scherm

Asus kondigt twaalf nieuwe gamelaptops aan, die voorzien zijn van de donderdag geïntroduceerde Intel Comet Lake H-processors en Nvidia RTX Super-videokaarten. Het opvallendste model is de Zephyrus Duo met een opklapbaar tweede scherm.

De Zephyrus Duo 15 heeft net als de Zenbook Pro Duo een tweede 14"-ips-scherm met een resolutie van 3840x1100 pixels. Nieuw is dat het scherm omhoog geklapt kan worden, in een hoek van 13 graden. Dat verbetert bovendien de mogelijkheid om lucht aan te zuigen voor de ventilators die daaronder zitten. Het primaire 15,6"-scherm heeft naar keuze een resolutie van 3840x2160 pixels, of 1920x1080 pixels. In dat laatste geval is de verversingssnelheid 300Hz. De laptop heeft ondersteuning voor Nvidia Optimus en G-Sync, maar niet voor Nvidia's nieuwe Advanced Optimus. Asus gebruikt een eigen techniek om toch te kunnen wisselen tussen de geïntegreerde gpu en de Nvdia-gpu, met behoud van G-Sync.

De Zephyrus Duo is Asus' topmodel en wordt daarom voorzien van de snelst beschikbare hardware, waaronder de donderdag aangekondigde Intel Core i9-10980HK-processor en Nvidia's RTX 2080 Super-videokaart. Er is maximaal 2TB aan opslag aanwezig, afkomstig van twee ssd's in raid 0. Het werkgeheugen heeft Asus op 3200MT/s geklokt.

Asus Zephyrus S15 (links) en S17

In de Zephyrus-serie van dunne laptops kondigt Asus verder de S17, S15 en M15 aan. De S17 heeft een 17,3"-scherm en het toetsenbord is kenmerkend naar voren geschoven, net als bij de Zephyrus Duo. De laptop is voorzien van een Core i7-10875H-processor en een RTX 2080 Super-gpu. Daarnaast heeft het scherm een verversingssnelheid van 300Hz en kan er net als bij de Zephyrus Duo Optimus en G-Sync gebruikt worden. De S15 heeft dezelfde specificaties, maar is zoals de naam al aangeeft voorzien van een 15,6"-scherm en heeft het toetsenbord op de conventionele plek zitten.

Asus Zephyrus M15

Een stapje lager in de orde staat de Zephyrus M15, die ook van een Core i7-10875H met acht cores voorzien kan worden, maar waar maximaal een RTX 2070 Super in gezet kan worden. Kies je voor een full hd-scherm, dan is de maximale verversingssnelheid 240Hz, maar er is ook een 4k-scherm met een verversingsfrequentie van 60Hz te krijgen.

Asus Scar 15

In de Strix-serie verkoopt Asus gamelaptops die niet op een compacte behuizing en licht gewicht gericht zijn, zoals in de Zephyrus-serie. De duurste modellen zijn de Scar 15 en 17, die voorzien kunnen worden van een Core i9-10980HK-processor, een RTX 2070 Super-videokaart en een scherm met een 300Hz-verversingssnelheid. Deze laptops hebben drie m2-slots en kunnen gebruikmaken van de Asus Keystone 2, om gebruikersprofielen op op te slaan. Er komt ook een speciale uitvoering van de Scar 17, die dikker is dan de gewone Scar 17 en heeft betere koeling om een RTX 2080 Super te huisvesten, die maximaal 150W mag verbruiken. De processor is opnieuw een i9-10980HK en het 17,3"-scherm heeft ook hier een verversingssnelheid van 300hz.

Asus Strix G15

De goedkopere optie in de Strix-serie bestaat uit de G15 en G17, die van een i7-10875H-processor, RTX 2070 Super-videokaart en een 240Hz-scherm voorzien kunnen worden. Ook deze laptops hebben drie m2-slots, maar ondersteuning voor het Keystone-accessoire ontbreekt.

Asus TUF F15 (links) en F17

De TUF Gaming F15 en F17-laptops worden ook van een nieuwe Intel-processor voorzien en dat wordt maximaal een Core i7-10750H, in combinatie met een GTX 1660 Ti-videokaart. Deze laptops krijgen schermen met een verversingssnelheid van 144Hz en een 90Wh accu.

Asus heeft nog niet bekend gemaakt welke precieze uitvoeringen er in Nederland en België verschijnen en wanneer ze beschikbaar zijn. Ook de adviesprijzen zijn nog niet bekend.