Asus brengt 17,3"-gamelaptop met 300Hz-paneel uit voor 3499 euro

Asus heeft de nieuwe Zephyrus S uitgebracht, een gaminglaptop waarvan het scherm een verversingssnelheid van 300Hz heeft. Het model is verkrijgbaar in Nederland en België, en krijgt een adviesprijs van 3499 euro.

De laptop komt uit in de ROG-serie en heeft het typenummer GX701, en is met het snelle scherm vooral bedoeld voor gamers. Het scherm van de Zephyrus S heeft een diagonaal van 17,3" en een full hd-resolutie. Het paneel is van het ips-type. De nieuwe laptop is verkrijgbaar in Nederland en België en kost 3499 euro, maar er zijn goedkopere modellen verkrijgbaar waarbij het scherm een lagere verversingssnelheid heeft; er zijn varianten met 144Hz en 240Hz.

Verder heeft Asus laten weten dat er een Intel Core i7-processor is ingebouwd met typenummer 9750H. Deze processor heeft zes kernen en doet zijn werk op 2,6GHz. Het geheel wordt bijgestaan door 32GB ram. Voor opslag is een ssd met een capaciteit van 1TB aanwezig, en de gebruikte videokaart is een RTX 2080 van Nvidia. Verder noemt Asus de behuizing, die met 18,7mm relatief dun is.

In september had Asus de nieuwe Zephyrus S al aangekondigd, als opvolger van het model dat een 240Hz-scherm heeft. Overigens was het oudere model bij introductie aanzienlijk goedkoper, met een prijs van 2399 euro.