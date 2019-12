Asus-monitor met verversingssnelheid van 280Hz duikt op in Taiwanese webshop

Asus brengt mogelijk een monitor uit met een verversingssnelheid van 280Hz. De TUF Gaming VG279QM-monitor is opgedoken in een webshop, al is niet duidelijk of dat de native refresh rate of het theoretisch maximum is.

De monitor werd voor het eerst gespot op de Taiwanese website Taobao. Daar staat dat de monitor een HDR400-paneel heeft met een verversingssnelheid van 280 Hertz op een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm zou 27" groot zijn. Andere specificaties zijn een grijs-naar-grijs-responstijd van 1ms en een statisch contrastratio van 1000:1. De VG279QM heeft volgens de listing op Taobao ondersteuning voor zowel G-Sync als Adaptive Sync, en een Displayport 1.2- en twee hdmi 2.0-aansluitingen.

De monitor is nog niet officieel aangekondigd, en Asus heeft er zelf nog niets over gezegd. Ook de prijs is nog onbekend. Op Taobao staat dat de monitor 3699 Taiwanese dollar moet kosten, maar aangezien dat omgerekend 110 euro is lijkt de kans klein dat dat de definitieve prijs is. Het is evenmin bekend wat de minimale systeemvereisten moeten zijn om de monitor te draaien, en of de 280Hz de standaard verversing is of dat dat alleen mogelijk is bij overclocken.