LG brengt Nvidia G-Sync-ondersteuning naar oled-tv's met firmware-update

LG start met de distributie van een firmware-update naar 2019-modellen van zijn oledtelevisies om Nvidia G-Sync-compatibiliteit toe te voegen. Als eerste komen klanten in Noord-Amerika aan de beurt, gevolgd door andere regio's, waaronder Europa.

De G-Sync-compatibiliteit komt naar LG's oledmodellen E9, C9 en B9 van 2019. Nog voor het einde van het jaar komt de firmware-update beschikbaar voor Europese klanten, belooft de Koreaanse fabrikant. Een precieze planning voor de uitrol geeft het bedrijf niet. Wel meldt LG dat bezitters van tv's die in aanmerking komen handmatig kunnen updaten, maar onduidelijk is in hoeverre ze dan eerder kunnen bijwerken dan via de automatische update.

LG kondigde begin september aan dat oledtelevisies van 2019 het G-Sync Compatible-certificaat zouden krijgen. Toen had het bedrijf het over de E9- en C9-modellen. Daar zijn de tv's in de B9-serie bijgekomen. LG belooft een inputlag van 6ms bij het weergeven van beelden in een 1440p-resolutie met een verversingssnelheid van 120Hz. Bij 4k-weergave met 60Hz zou de inputlag 13ms bedragen.

De betreffende televisies ondersteunen al Adaptive Sync van VESA via hdmi 2.1, dat net als G-Sync tearing en stotteren van gamebeelden bij gebruik in combinatie met een videokaart moet voorkomen. Omdat de huidige videokaarten van Nvidia hdmi 2.0b en geen hdmi 2.1 hebben, ligt de verversingssnelheid bij 4k-weergave op maximaal 60Hz en niet op 120Hz.