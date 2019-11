Nintendo test in december multiplayer voor Mario Kart Tour

Nintendo begint in december met online multiplayerfunctionaliteit voor zijn mobiele Mario Kart Tour-game. Het gaat dan om een bèta waaraan alleen bezitters van een betaalde Gold Pass voor het spel kunnen meedoen.

Nintendo heeft de komst van de realtime-multiplayerbètatest in december via Twitter aangekondigd zonder veel details over de test te geven. Duidelijk is dat alleen abonnees met een Mario Kart Tour Gold Pass hieraan kunnen meedoen, maar niet bekend is hoe lang de bèta duurt en wanneer Nintendo de functionaliteit breed wil uitbrengen.

Spelers kunnen voor 5,50 euro per maand een Mario Kart Tour Gold Pass-abonnement nemen. Naast de mogelijkheid tot deelname aan de bètatest krijgen ze hiermee de optie om Gold Gifts en gouden badges in het spel te verdienen en de snellere 200cc-modus te ontgrendelen.

Nintendo bracht Mario Kart Tour eind september uit voor iOS en Android. Toen was al duidelijk dat er een multiplayeroptie zou komen. Deze functie werd in het spel genoemd, maar was niet te activeren.