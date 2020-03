Nintendo brengt multiplayer voor mobiele game Mario Kart Tour volgende week uit

Nintendo brengt de multiplayer-optie voor iOS- en Android-game Mario Kart Tour volgende week uit. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Er loopt al een bèta voor de multiplayer sinds december. Mario Kart Tour kwam vorig najaar uit.

De multiplayer-functie komt zondagavond Amerikaanse tijd online, meldt Nintendo. Dat zou in de Benelux maandagochtend om vijf uur zijn. Er zijn drie soorten multiplayer; het is mogelijk te racen tegen anderen op telefoons die dichtbij zijn, zoals vrienden. Ook zijn willekeurige tegenstanders mogelijk in reguliere races. Daarnaast zijn er Gold Races voor klanten met een betaald abonnement voor de game.

De bèta voor de multiplayer ging van start in december en duurde toen een week. Dat was alleen voor klanten die betalen voor een Gold Pass. Het gratis te spelen Mario Kart Tour is een mobiele versie van de bestaande Mario Kart-reeks. Het spel kwam in september uit. De multiplayer-optie is al sinds de release te zien in de interface, maar is tot nu toe niet aan te klikken.