Privacytoezichthouder waarschuwt automobilisten voor risico's van slimme auto's

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat autobezitters waarschuwen voor de gegevens die hun voertuigen verzamelen. Die kunnen volgens de waakhond privacygevoelig zijn. De AP komt ook met adviezen.

De privacytoezichthouder heeft een handleiding geschreven met tips voor autobezitters of mensen die overwegen een voertuig te kopen. De tips gaan onder andere over waar autokopers op moeten letten, zoals hoe lang een autofabrikant de software-updates garandeert en of de opslag van gegevens 'goed beveiligd is'. De AP gaat niet dieper in op hoe klanten zulke informatie moeten verifiëren, en wat het verstaat onder 'goede beveiliging'.

De toezichthouder geeft ook tips over hoe autorijders hun data kunnen minimaliseren. Zo kunnen ze een apart e-mailadres maken voor het account dat voor sommige auto's nodig is, en dat ze geen instellingen over bijvoorbeeld de stoelstand moeten opslaan. Autorijders zouden ook moeten opletten welke persoons- en gebruiksgegevens auto's verzamelen, en voor welk doel die worden verzameld en met wie die worden gedeeld. Tot slot geeft de AP ook tips over het verwijderen van persoonlijke gegevens als bezitters hun auto verkopen, en welke rechten autobezitters onder de privacywet hebben. Het gaat overigens niet alleen om slimme auto's, maar in mindere mate ook om fietsen en scooters.

'Connected cars' nemen privacyrisico's met zich mee, schrijft de toezichthouder. Zo slaan de voertuigen vaak de meest recente locaties van gebruikers op. Dat kan veel zeggen over gebruikers. De AP geeft het voorbeeld van autorijders die regelmatig naar de dokter rijden, of naar een kerk of een verslavingskliniek. Ook waarschuwt de AP dat die gegevens kunnen worden doorverkocht of worden gestolen.