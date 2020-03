Actief misbruikt lek gaf apps root-toegang op telefoons met MediaTek-soc

Er zijn details verschenen van een lek in veel telefoons met MediaTek-socs dat actief misbruikt werd, waarmee apps root-toegang konden krijgen. De exploit werkte onder meer op toestellen van Xiaomi, Huawei, LG, Sony en Oppo.

De vinder van het lek heeft het MediaTek-su genoemd, schrijft XDA-Developers. De ontwikkelaar, die aanvankelijk een root-methode wilde vinden voor Amazon Fire-tablets, vond het lek in februari vorig jaar. Vervolgens heeft MediaTek een patch uitgebracht in het voorjaar van 2019, maar veel telefoons hebben die patch nog niet gehad en zijn dus nog kwetsbaar.

Het lek zit in 'vrijwel alle' MediaTek-socs met 64bit-processorkernen. Samsung-telefoons lijken door wijzigingen aan de kernel immuun voor de exploit, maar modellen van veel fabrikanten zouden wel vatbaar zijn, claimen XDA-gebruikers. Daaronder zijn de Nokia 3.1 en 5.1, Sony Xperia L3, LG K8+ 2018 en tientallen andere modellen.

Er is verder weinig bekend over het lek, dat Google alleen noemt in zijn Android Security Bulletin heeft staan maar verder niet uitlegt. Trend Micro zei al in januari dat Mediatek-su in gebruik was bij kwaadaardige apps om root-toegang te krijgen. Mediatek-su is ook in gebruik voor reguliere gebruikers om root te krijgen op hun telefoons. Het werkt op alle Android-versies tot en met Pie. Telefoons met Android 10 zijn niet vatbaar.