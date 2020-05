Samsung repareert ernstige zero-click-kwetsbaarheid in alle Galaxy-smartphones

Samsung heeft een patch uitgebracht voor een ernstig lek in alle Galaxy-smartphones die sinds 2014 zijn uitgebracht. Met het lek in Android was het mogelijk via een .qmg-bestand een telefoon helemaal over te nemen, zonder tussenkomst van de gebruiker.

De bug is opgelost in de beveiligingsupdate van mei voor de Samsung-telefoons. Daarin wordt bug CVE-2020-8899 opgelost, die bij Samsung zelf bekendstaat als SVE-2020-16747. De kwetsbaarheid wordt aangemerkt als 'kritiek'.

De kwetsbaarheid zit in de manier waarop Android Qmage-bestanden verwerkt. Samsung-apparaten ondersteunen dat bestandsformaat voor afbeeldingen sinds 2014. Het zit specifiek in Androids Skia-library. Android stuurt alle binnenkomende afbeeldingen via de Skia-library.

Een beveiligingsonderzoeker van Googles Project Zero ontdekte het lek. Hij publiceerde ook een proof-of-concept waarin hij laat zien hoe het lek is uit te buiten. Dat gebeurt door verscheidene mms-berichten naar een toestel te sturen. Dat moest diverse malen, omdat dan de Android Address Space Layout Randomization kon worden omzeild. Daarmee worden applicaties op willekeurige plaatsen in het geheugen gezet. Zodra die extra beveiligingsmaatregel kon worden omzeild, kon malware, verpakt in een mms, worden uitgevoerd. Er ontstaat dan een heap-based buffer overflow die kan worden uitgebuit.

Omdat binnenkomende afbeeldingen automatisch door de library met de kwetsbaarheid worden gehaald, is geen tussenkomst van de gebruiker nodig voordat de aanval kan worden uitgevoerd. Wel moet een aanvaller tussen de vijftig en driehonderd mms-berichten sturen, een proces dat volgens de onderzoeker rond de honderd minuten duurt. Eenmaal op het toestel is het mogelijk code uit te voeren. Een dergelijke zero click remote code execution is zeldzaam, zeker als die op zoveel verschillende toestellen kan worden uitgevoerd.

De kwetsbaarheid zit op alle Galaxy-toestellen sinds 2014. Samsung is de enige Android-fabrikant die .qmg-afbeeldingen ondersteunt. Het Qmage-formaat komt van het Zuid-Koreaanse bedrijf Quramsoft. Samsung heeft de kwetsbaarheid gedicht nadat de beveiligingsonderzoeker het bedrijf had ingelicht.