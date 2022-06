Qualcomm repareert kwetsbaarheden voor onbekende bugs in dsp van Snapdragon-socs

Qualcomm heeft patches uitgebracht voor meerdere kwetsbaarheden in de digital signal processors van zijn socs. Die kwetsbaarheden zijn ontdekt door onderzoekers van Check Point, maar inhoudelijke details zijn nauwelijks gegeven.

Qualcomm heeft patches uitgebracht voor de Hexagon-dsp's in zijn chips, dat zijn onderdelen van de Snapdragon-socs die in veel Android-smartphones zitten. De dsp's worden onder andere gebruikt voor het verwerken van audio-, video- en telecomsignalen. Smartphonefabrikanten moeten de patches zelf implementeren en verstrekken voor hun respectievelijke apparaten.

Afgelopen weekend liet beveiligingsbedrijf Check Point weten dat het verschillende kwetsbaarheden in die dsp's zou hebben ontdekt, al geeft het bedrijf daar geen details over. De kwetsbaarheden maken het volgens Check Point onder andere mogelijk om informatie en bestanden van smartphones te bemachtigen, waaronder foto's, video's, realtime microfoonopnames en locatiegegevens van gebruikers. Hiervoor zou geen gebruikersinteractie nodig zijn. De kwetsbaarheid kan telefoons ook permanent laten vastlopen, waardoor alle gegevens op zo'n toestel verloren gaan.

De kwetsbaarheden hebben zes cve-codes gekregen: CVE-2020-11201, CVE-2020-11202, CVE-2020-11206, CVE-2020-11207, CVE-2020-11208 en CVE-2020-11209. Die zijn echter gereserveerd en bieden geen concrete informatie. Zowel Check Point als Qualcomm delen verder geen technische details over de kwetsbaarheid, omdat de kans 'dat deze informatie in verkeerde handen valt' volgens het bedrijf groot is. Check Point heeft het rapport naar eigen zeggen gepubliceerd om 'bewustwording over de kwetsbaarheid te creëren'.

Qualcomm laat aan Bleeping Computer weten dat het momenteel 'geen bewijs heeft dat de kwetsbaarheid wordt misbruikt'. Het bedrijf raadt gebruikers aan om hun apparaten regelmatig te updaten en om alleen applicaties uit de Play Store van Google te installeren.