Google gaat bij Android-partners gevonden kwetsbaarheden openbaar maken

Google gaat informatie openbaar maken over kwetsbaarheden die het vindt in Android-telefoons van fabrikanten. Met het Android Partner Vulnerability Initiative wil Google meer openheid geven over kwetsbaarheden. De publicatie volgt na oplossing van de bugs.

Het nieuwe programma, afgekort APVI, is geen responsible-disclosureprogramma voor het melden van kwetsbaarheden, maar een register waar Google zelf meer informatie geeft over bugs die het zelf gevonden heeft. Het gaat dan specifiek om kwetsbaarheden in apparaten van fabrikanten die Android-toestellen maken.

"Het APVI-programma is opgezet om transparantie aan gebruikers te bieden over problemen die we hebben ontdekt die toestellen van Android-partners treffen", schrijft Google in een blogpost. Het programma valt binnen het Google Android Security & Privacy-team. Dat team begon eerder al het Security Rewards Program, waaraan ook externe bugbountyjagers mee kunnen doen. Dergelijke bugs werden in het Android Security Bulletin opgenomen. Oplossingen voor kwetsbaarheden die daarin staan, moeten door alle Android-fabrikanten worden overgenomen. "Tot voor kort hadden we geen manier om problemen die uniek zijn voor een kleiner aantal specifieke Android-oem's openbaar te maken", zegt Google.

Google heeft inmiddels al verschillende bugs ontdekt. Het zou bijvoorbeeld gaan om een webbrowser die op veel toestellen wordt meegeleverd, waarbij een ingebouwde wachtwoordmanager wachtwoorden kon lekken. Op andere apparaten was het mogelijk rechten te omzeilen en zo apk's te installeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Google heeft die kwetsbaarheden doorgegeven aan de fabrikanten. Zodra de oplossingen zijn doorgevoerd, publiceert Google de details. Google gebruikt daarvoor de ISO 29157:2018-richtlijn die voorwaarden voor responsible disclosure voorschrijft.

Google schrijft in de blogpost niet om welke fabrikanten het gaat. Het bedrijf verwijst wel naar de bugtracker waarin staat dat het om onder andere ZTE zou gaan. Ook is te zien hoe Huawei- en Oppo-toestellen kwetsbaarheden hadden.