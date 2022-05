Apple klaagt recyclebedrijf aan voor doorverkopen iPhones, iPads en Watches

Apple voert een rechtszaak tegen recyclebedrijf GEEP Canada. Dat bedrijf was door Apple ingehuurd om apparaten te ontmantelen en te recyclen, maar het bedrijf zou tegen de afspraken in meer dan honderdduizend apparaten hebben doorverkocht.

Apple heeft tussen januari 2015 en december 2017 in totaal 531.966 iPhones naar GEEP gestuurd om die te laten recyclen. Ook zijn er 25.673 iPads en 19.277 Apple Watches naar het recyclebedrijf verzonden. Toen Apple het magazijn van het bedrijf controleerde, ontdekte de fabrikant dat sommige van zijn apparaten apart werden opgeslagen. Daardoor ontstond het vermoeden dat deze niet gerecycled werden. AppleInsider schrijft over de zaak, aan de hand van documenten die bij The Logic verschenen.

Vervolgens controleerde Apple aan de hand van de serienummers van apparaten die naar het recyclebedrijf waren gestuurd of deze actief waren. Volgens Apple bleek zo dat er 103.845 apparaten geactiveerd waren en actief waren op een lte-netwerk. Het gaat volgens Apple waarschijnlijk om veel meer apparaten, omdat alleen hardware met een actieve lte-verbinding is ontdekt.

Apple klaagt GEEP aan voor diefstal van de apparaten, omdat was afgesproken dat de geleverde hardware vernietigd en gerecycled zou worden. Het recyclebedrijf ontkent de diefstal niet, maar zegt dat dit zonder toestemming gedaan is door drie medewerkers. Apple claimt dat die medewerkers in het management van het bedrijf zaten.

In de rechtszaak eist Apple de inkomsten op die GEEP heeft binnengehaald met het doorverkopen van de apparaten. Daar bovenop wil Apple nog 31 miljoen Canadese dollar zien. Omgerekend is dat zo'n 20 miljoen euro.

De rechtszaak is onlangs publiek geworden, maar al in januari dit jaar ingediend door Apple. Het verweer van GEEP volgde in juli. De vermeende diefstal van de apparaten vond volgens Apple eind 2017 of begin 2018 plaats. De samenwerking met het recyclingbedrijf is daarna al stopgezet. GEEP Canada bestaat inmiddels niet meer in die hoedanigheid. Het bedrijf is opgegaan in Quantum Lifecycle Partners.