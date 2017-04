Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 11:36, 11 reacties • Feedback

Apple wil producten in de toekomst van louter gerecycled materiaal gaan maken. Dat zegt het bedrijf in zijn nieuwste milieurapport. Nu al gebruikt het bedrijf bijvoorbeeld aluminium van ingeleverde iPhone 6-exemplaren om nieuwe Mac mini's te maken.

Apple spreekt geen periode uit waarin het producten wil gaan maken van alleen gerecycled materiaal, maar het is voor het eerst dat de fabrikant de ambitie uitspreekt om producten in hun geheel van gebruikte materialen te gaan maken. Dat moet voorkomen dat het bedrijf de natuurlijke voorraden van materialen van de aarde gebruikt om producten te fabriceren.

Om het doel te verwezenlijken, investeert Apple in manieren om meer materiaal uit oude producten te krijgen. Met grote hoeveelheden als het aluminium van de behuizing van een iPhone 6 is dat eenvoudig, maar het is complex en nu bovendien nog duur om zeldzame materialen als goud en wolfram uit bijvoorbeeld smartphones te halen. Dat komt doordat in veel apparaten tientallen verschillende metalen kunnen zitten. Apple gebruikt robots om het proces te automatiseren en goedkoper te maken.

Het is nog onbekend of Apple intern een datum heeft vastgesteld vanaf wanneer het producten in hun geheel van gerecycled materiaal gaat maken. Apple is lang niet de enige fabrikant die streeft naar een milieuvriendelijkere productie van elektronica en meer recycling. Een bekend Nederlands voorbeeld is smartphonemaker Fairphone, die veel aandacht heeft voor verduurzaming van de productie van smartphones en recycling van materialen.